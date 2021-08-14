Пожар в Одессе: жители дома №52 на Грушевского не спали с 4-х утра

Сегодня, 14 августа, в 4:33 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 11-м этаже 14-ти этажного дома по улице Грушевского, 52, в Одессе.



Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на место происшествия сразу были направлены 12 единиц техники и 38 спасателей.

«В 05 часов 17 минут пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 30 м2. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в звене газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара с верхних этажей были эвакуированы 19 жильцов дома.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, на территории недействующего завода «Лукоил» (Шкодова гора, 1/1) в Одессе вечером 12 августа произошёл пожар.

Фото: ГУ ГСЧСУ, Одесса News

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