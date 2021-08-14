Со стены Аккерманской крепости упал человек, вызывали скорую и спасателей

13 августа белгород-днестровские пожарные спасали мужчину, который упал со стены Аккерманской крепости.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, вечером, в 19 часов 19 минут, в Службу спасения поступила информация о том, что в городе Белгород-Днестровский мужчина упал с внешней стены крепости в ров, и нуждается в помощи.

«Спасатели на спецтранспорте спустились к лиману, пытаясь добраться до пострадавшего, из-за значительной растительности сотрудники ГСЧС собственноручно расчищали дорогу для того, чтобы пожарный автомобиль быстрее добрался до мужчины. Когда им это удалось, пострадавшего положили на носилки, зафиксировали тело, оказали домедицинскую помощь и переместили в пожарный автомобиль, выехавший из рва, после чего мужчину передали работникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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