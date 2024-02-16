В Черноморске горел магазин, есть пострадавший

15 февраля в Черноморске Одесского района, на улице Парусной днём произошёл пожар в пристройке к магазину.

Об этом сообщает Глапвное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар на площади 4 кв. метров.

«В результате пожара получил ожоги кисти левой руки гражданин 1966 года рождения, который после медицинской помощи от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 пожарных, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре 14 февраля в одном из кафе Приморского района Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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