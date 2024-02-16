Нацбанк выпустил 5-гривневую «Любовь» в сувенирной упаковке

Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Любовь», посвящённуя таинственной симфонии эмоций, расцветающей в сердцах людей, — удивительному чувству, которое на протяжении веков вдохновляло поэтов, художников, музыкантов и мечтателей.

По сообщению Нацбанка, на аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная в виде сердца роза, в графическое полотно которой вписано слово «любовь» на самых распространённых языках мира, подчёркивающее универсальность и безграничность этого чувства, не знающего границ и языковых барьеров.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Стилизованная композиция является символом искренней и всеобъемлющей любви, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.

Монета номиналом 5 гривен вышла в обращение с 14 февраля тиражом до 50 тысяч штук в сувенирном оформлении.

Нацбанк также информирует о выпуске с 23 февраля памятной банкноты Украины номиналом 50 гривен «Единство спасает мир» тиражом 300 000 шт.

Одесса News сообщала о выпуске Нацбанком Украины набора памятных монет «Щедрик – колядка колоколов».

Фото: НБУ

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