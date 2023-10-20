Нацбанк вводит в обращение новые банкноты номиналом в 20 гривен образца 2018 года

Национальный банк с 24 октября выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приёму всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск новых банкнот номиналом 20 гривен осуществляется планово, для обеспечения наличного обращения – на замену изношенных и повреждённых банкнот.

Одесса News информировала, что Национальный банк с 1 января 2023 года начнёт постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов и заменять их новыми.

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