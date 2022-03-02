В Офисе Президента призвали не снимать наличку в банкоматах, а пользоваться картами

Перевести население на безналичный расчёт является одной из задач государства на сегодняшний день.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире телеканала «Рада».

«Во всех без исключения крупных продуктовых и аптечных сетях, на заправочных станциях с сегодняшнего дня начинают принимать карты. Наша задача — перейти полностью на карточные платежи, потому что банковская система работает стабильно», — подчеркнул Шурма.

Он также призвал граждан рассчитываться банковскими картами, а не наличными.

«Платите повсюду картами, не снимайте наличные. Это, во-первых, опасно для вас, это опасно для инкассаторов, которые должны наличные возить. И не создавайте проблему в самих сетях (торговых, — ред.), потому что им потом нужно эту наличность сдавать», — сказал заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что переход на безналичный расчёт станет значительным вкладом в победу Украины.

Кстати. В связи с масштабной российской агрессией правление Нацбанка приняло постановление, которым, в частности, предусмотрено, что банки будут обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме, если нет угрозы жизни и здоровью сотрудников и населения. Обеспечивается бесперебойный доступ к сейфовым ящикам. Безналичные расчеты производятся без ограничений. Также без ограничений будут подкрепляться наличными банкоматы.

Как сообщала Одесса News, украинские военнослужащие, воюющие на передовой, с 1 марта будут получать зарплату в размере 100 тыс. грн в месяц.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.