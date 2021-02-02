В Одессе предотвратили появление большого количества фальшивых денег

Правоохранители Хмельницкой области провели в Одесской и Хмельницкой областях масштабную спецоперацию по разоблачению межрегиональной преступной группы фальшивомонетчиков.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

1 февраля правоохранители одновременно провели 18 обысков в Хмельницкой и Одесской областях, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами преступной группы выступили 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и 38-летний житель Хмельницкого района, отбывавший в своё время наказание за умышленное убийство и имеющий в криминальном мире имеет статус т.н. «смотрящего».

«В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже по большей части ранее судимых, между которыми чётко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие — их передачей, третьи — сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен», — пишут правоохранители.

Части фигурантов уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них ещё и по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 000 гривен.

Правоохранители работают над установлением каналов сбыта поддельных денежных средств и других причастных к такой противоправной деятельности.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 ода в Одесской области полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Фото: Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области

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