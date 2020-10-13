В Одесской области полиция нашла схрон с оружием и боеприпасами

В Одесской области, в лесополосе вблизи Беляевки, полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, среди найденного — шесть гранат, пять запалов к ним, два электродетонатора, два обреза охотничьего ружья, два противотанковых гранатомёта, около тысячи патронов различного калибра.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнического управления. Поскольку часть боеприпасов находилась в чрезвычайно опасном состоянии, они были уничтожены.

Остальные предметы из арсенала правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Работники полиции устанавливают происхождение запрещённых предметов и лиц, причастных к их хранению.

Согласно действующему законодательству, за хранение такого арсенала предусмотрено лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года оружие и наркотики обнаружили полицейские при осмотре транспортного средства 33-летнего жителя Одессы.

Фото: Беляевский отдел полиции в Одесской области