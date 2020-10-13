Делегация польского порта Гданьск посетила Одесский порт

12 октября Одесский порт посетила делегация польского порта Гданьск во главе с председателем правления администрации порта господином Лукашем Грейнке.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что гостей приветствовал Руслан Сахаутдинов — начальник администрации Одесского порта.

«Деловая встреча представителей топ-менеджмента крупнейших портов двух стран состоялась в канун проведения масштабного двустороннего форума «Перспективы сотрудничества Украины и Польши: реализация совместных инициатив и проектов в сфере транспорта и энергетики», — говорится в сообщении.

В Одесском порту гости из Гданьска совершили ознакомительную экскурсию по акватории на борту пассажирского катамарана «Хаджибей», во время которой Сахаутдинов ознакомил польских коллег со специализацией грузовых терминалов по номенклатуре перевалки, привёл примеры сотрудничества администрации порта с ведущими мировыми компаниями в сфере перевалки контейнерных и зерновых грузов, коротко охарактеризовал проекты развития производственных мощностей предприятия.



Отвечая на вопросы гостей, начальник администрации порта коснулся аспектов функционирования международных транспортных коридоров, проходящих через Гданьск и Одессу, оценил перспективы возможного запуска контейнерного поезда между двумя портами.

стороны обменялись контактами на уровне профильных специалистов и договорились совместно содействовать активизации транзитных грузопотоков на Черноморско-Балтийском направлении.

Кстати. Гданьский порт по объёмам грузоперевалки — 40 млн т в год — уверенно занимает седьмую позицию в ТОП-10 портов Балтийского моря. Пропускная способность предприятия по перевалке контейнеров составляет 3 млн. TEU в год. На долю порта приходится 46% грузопотока всех морских портов Польши, а также 60% контейнерных и 85% нефтяных грузов (нефть и нефтепродукты). Летом 2017 года порт Гданьск принял судно OOCL Hong Kong (L = 399,87m, флаг — Гонконг) — первый в мире контейнеровоз, вместимость которого превысила 21 000 TEU.

Как сообщала Одесса News, 13 октября в Одессу прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, который вместе с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой примут участие в украинском-польском экономическом форуме, где встретятся с представителями деловых кругов двух стран.

Фото: Администрация Одесского морского порта