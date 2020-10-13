В Одессе 136 новых больных COVID-19 за сутки, области нужен кислород с ОПЗ

Медучреждения Одесской области, которые лечат больных COVID-19, обеспечены кислородом, который поставляет Киевский кислородный завод.

Однако руководство облгосадминистрации считает, что обеспечивать больницы области медицинским кислородом может Одесский припортовый завод, который три месяца назад подал заявку на соответствующую сертификацию в Минздрав Украины.

Об этом заявила директор областного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

«Одесский областной медицинский центр и другие медучреждения полностью обеспечены кислородом до конца октября, ни одному из пациентов до сих пор не отказано в выполнении назначенной процедуры с использованием кислорода … Вместе с тем, руководство ОГА решает вопрос с центральными органами власти о сертификации производства медицинского кислорода Одесским припортовым заводом, который давно выпускает технический кислород», — отметила Одарий-Захарьева.

По её словам, гендиректор ОПЗ заверил, что предприятие способно полностью обеспечить медучреждения необходимыми объёмами кислорода. Однако пока не решена проблема соответствующей сертификации.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что использование технического кислорода в лечении невозможно, поскольку технический кислород опасен для жизни человека. Медицинский кислород — это лекарственное средство, которое используется для лечения человека, а технический кислород взрывоопасен, отметил Степанов и напомнил о случае, который произошел 10 лет назад в Луганске.

«В 2010 году именно из-за применения технического кислорода вопреки установленным правилам в городе Луганск, в седьмой городской больнице произошёл взрыв, при котором погибли люди в реанимационном отделении», — сказал Степанов.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, за минувшие сутки в Одессе зарегистрировано ещё 136 новых случаев COVID-19. Всего таких случаев в городе — 7 389.

По данным на 13 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 194 пациента с COVID-19, из них 106 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 88 пациентов, из них 84 человека не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, четыре пациента получают кислородную терапию.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19.

28 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 29 человек — в ГКБ №10, 13 детей — в детской городской больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей — четыре девочки и три мальчика в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый заболел COVID-19.