В Карантинной гавани Одесского порта одновременно обрабатывались 5 балкеров

В Карантинной гавани Одесского порта днями можно было наблюдать занятыми все основные причалы — сразу 5 сухогрузов обрабатывались работниками порта.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Так, по информации главной диспетчерской администрации порта, 18 января расстановка флота в порту была такой: у причалов №№3-4 (оператор — ООО «Олимпекс Купе Инт.») шёл процесс погрузки кукурузы сразу на два балкера: т/х LUGANO (L=169m флаг — острова Кука) принимает на борт 27,5 тыс. тонн, т/х ILIA (L=190m, флаг — Либерия) — 50 тыс. тонн; на противоположном берегу гавани, у причалов №№ 7-8, докеры ООО «Металзюкрайн Корп» грузили металлопродукцию соответственно на т/х STAR PEGASUS (L=190m, флаг — Маршалловы о-ва) — 19,98 тыс. тонн, и 20 тыс. тонн — на т/х CIELO DI SETO (L=183m, флаг — Панама), а на причале №10 докеры компании ООО «Новолог» заканчивали обработку т/х ADAROSE (L=115m, флаг — Либерия) — 10,517 тыс. тонн.



Таким образом, общая длина перечисленных судов, которые заполнили периметр основных причалов Карантинной гавани, составила почти 850 метров, а масса груза, который они приняли в свои трюмы, составила 127,5 тыс. тонн.

Как прогнозируют в главной диспетчерской порта, общий объём грузов, которые, по данным портовых операторов, будут переработаны в Одесском порту в январе, составит 1,8 млн. тонн.

Как сообщала Одесса News, 16 января министр инфраструктуры Владислав Криклий отстранил от должности директора госпредприятия «Одесский морской торговый порт» Алексея Мясковского на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Фото: Администрация Одесского морского порта