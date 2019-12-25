Часть Одесского порта покупают китайцы

Контейнерный перевозчик CMA CGM (Франция) подписал соглашение с китайским портовым оператором China Merchants Port (CMPort) о продаже акций 10 терминалов компании Terminal Link.

В последней, по информации издания «Порты Украины», CMA CGM принадлежит 51 % акций, а китайцам — 49%, и теперь Terminal Link должна заплатить за указанные пакеты 955 млн долларов США. Закрыть сделку планируется весной следующего года.

«В число терминальных активов вошли 50% акций Odessa Terminal. В периметре сделки также — 100% акций Kingston Freeport Terminal (Кингстон, Ямайка), 30% Rotterdam World Gateway (Роттердам, Нидерланды), 47,25% First Logistics Development Company (Хошимин, Вьетнам), 24% Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal (Циндао, Китай), 100% Umm Qasr Terminal, (Басра, Ирак), 50% Mundra Terminal (Мундра, Индия), 49% CMA CGM PSA Lion Terminal (Сингапур), 14,5% Laem Chabang International Terminal (Лаем Чабанг, Таиланд), 25% Gemalink (Кай Меп, Вьетнам)», — пишет издание со ссылкой на CMPort, присутствие которого расширится с 18 до 26 стран и регионов.

О переговорах этого оператора по поводу продажи активов французской корпорации стала известно несколько месяцев назад. В 2013 году компания CMPort выкупила 49 % акций Terminal Link, оператора CMA CGM, за 400 млн евро.

Кстати. China Merchants Port (штаб–квартира в Гонконге) является частью китайского государственного многопрофильного конгломерата China Merchants Group и занимается портовыми операциями, контейнерным и судоходным бизнесом. Оперирует терминалами в 36 портах. CMA CGM является соучредителем ООО «Бруклин–Киев Порт», которое оперирует контейнерным терминалом в Хлебной гавани Одесского морского порта. Французская компания контролирует 50% контейнерного терминала с 2008 года.