Экспорт украинского зерна начнётся из порта «Черноморск» на этой неделе

Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшее время.

Об этом 25 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра «Украина», сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

«Мы ожидаем, что заработаем в ближайшие дни. Мы ожидаем создания координационного центра в Стамбуле… на этой неделе. Мы готовим всё, что зависит от нас… для старта на этой неделе», – сказал министр.

Экспорт зерна начнётся из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, подчеркнул заместитель Кубракова Юрий Васьков.

По его словам, в Стамбуле на протяжении ближайших двух дней будут разработаны внутренние технические документы координационного центра. Ожидается, что с 27 июля он уже начнёт работу.

«Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идёт о порте Черноморск – он будет первым. Потом будут порт Одесса и порт Южный… Уже на протяжении этой недели мы надеемся, что первая отправка будет осуществлена, – отметил Васьков. – В целом в течение двух недель мы будем технически готовы осуществлять экспорт из всех терминалов указанных трёх портов страны».

Васьков уточнил, что деятельность координационного центра «заключается в надзоре и координации функционирования гуманитарного коридора, но не распространяется на территориальные воды Украины».

«В территориальных водах Украины исключительно украинская власть имеет компетенции администрировать и обеспечивать все процессы», – сказал замминистра инфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, 22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Документ касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одессы, Черноморска и Южного в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

«Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе», – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр» вблизи зернохранилища.

В МИД Украины назвали атаку «плевком» президента РФ Владимира Путина «в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану», приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договорённостей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту, подчеркнув, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

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