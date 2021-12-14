В Чёрное море зашёл французский ракетный фрегат

В Чёрное море зашёл ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne, бортовой номер D 654.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные международной системы Marine Traffic и сообщения Black Sea News.

«13.12.2021 около 23.30 (22.30 по киевскому времени) в Чёрное море зашёл ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne (бортовой номер D 654)», — говорится в сообщении.

По данным Black Sea News, с начала 2021 года, по состоянию на 14 декабря, в Чёрном море находился 31 корабль нечерноморских стран НАТО. Это наибольшее количество – столько же, как в 2014 году – то есть за весь период оккупации Крыма Россией.

Как и в предыдущие годы, большинство визитов кораблей нечерноморских стран НАТО в Чёрное море в 2021 году – 13 из 31 – обеспечил 6-й флот США.

Распределение визитов по странам на дату публикации выглядит следующим образом: США – 13; Испания – 5; Великобритания – 3; Италия – 3; Греция – 3; Франция – 3; Нидерланды – 1.

Отмечается, что в ноябре 2021 года в Чёрном море находились четыре корабля нечерноморских стран НАТО – все они из состава 6-го флота США.

Как сообщала Одесса News, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «регион Чёрного моря имеет для НАТО большое стратегическое значение, поэтому, исходя из агрессивного поведения и риторики России в этом регионе, Североатлантический Альянс имеет все основания сохранять бдительность и наращивать собственное военное присутствие».

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