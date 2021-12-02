НАТО увеличит военное присутствие в Чёрном море

Регион Чёрного моря имеет для НАТО большое стратегическое значение, поэтому, исходя из агрессивного поведения и риторики России в этом регионе, Североатлантический Альянс имеет все основания сохранять бдительность и наращивать собственное военное присутствие.

Об этом в Риге во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел Альянса заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы Укринформа.

НАТО увеличило своё военное присутствие в регионе Чёрного моря на суше, в море и в воздухе. Мы сделали это как часть значительного усиления нашего Альянса, которое происходило с 2014 года, и мы продолжаем оценивать и анализировать мероприятия в рамках дальнейшего уточнения наших позиций в этом регионе, который имеет большое стратегическое значение для НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Он заметил, что такое стратегическое значение Чёрного моря для НАТО очевидно, поскольку три страны НАТО (Болгария, Румыния и Турция – ред.), а также два близких партнёра НАТО – Украина и Грузия – являются прибрежными черноморскими странами.

«Именно в этом регионе мы видим необычную концентрацию российских сил. Мы видим, что Россия ответственна за подрывные действия, она продолжает агрессивные действия, включая кибернетические и гибридные акты агрессии против Украины. Россия поддерживает агрессивную риторику против этого суверенного и независимого государства, которое является близким партнёром НАТО. Поэтому всё это является поводом для Альянса сохранять бдительность, присутствовать (в регионе), быть активным и анализировать, какие ещё действия являются необходимыми», — заметил Столтенберг.

Кстати. С 30 ноября по 1 декабря в Риге прошла встреча министров иностранных дел НАТО, которые обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности и подготовку к следующему саммиту Альянса в Мадриде.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года Военно-Морские силы ВСУ провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии.

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