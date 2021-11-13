В Чёрном море ВМС ВСУ провели учения с кораблями НАТО

Украинские Военно-Морские силы (ВМС) провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии.

Об этом сообщает ВМС Вооружённых сил Украины в Facebook.

«В акватории Чёрного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 «Poseidon» и вертолёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых украинских ВМС – патрульный катер «Славянск» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса.

Кроме того, отмечается в сообщении, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Чёрном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.



Во время выполнения тренировки в определённом районе Чёрного моря были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи.

Фото:Facebook

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