На побережье Одесской области найдена и обезврежена мина

В Одесской области на побережье специалисты ВСУ обезвредили мину.

Об этом в Теlegram сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесчина. Специалистами ВСУ обезврежена мина, которая была обнаружена в воде у побережья в одном из районов области», — написал он.

Представитель ОВА в очередной раз напомнил об опасности отдыха в пляжной зоне и купании в море.

Как сообщала Одесса NEWS, 2 июля возле побережья курортного посёлка Каролино-Бугаз Одесской области взорвалась мина, в результате чего один отдыхающий погиб, а другой получил контузию. Ранее и также в результате взрыва мины погиб мужчина, который с семьёй, несмотря на запрет, пришёл на городской пляж Одессы.

В начале июля на некоторых пляжах Одессы начали устанавливать изгороди из сетки, чтобы закрыть отдыхающим проход к морю. Недавно областная военная администрация и мэрия Одессы приняли решение не открывать в этом году морские пляжи — из-за минной опасности и вероятности вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

Фото: ОК «Юг»

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