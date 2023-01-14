Глава Одесской облвоенадминистрации обратился к жителям области

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко обратился к жителям области.

Обращение публикуется на его Telegram-канале.

«Внимание, жители Одесской области! Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу проходить в укрытие. По всей стране используется разгрузка энергосистемы, поэтому вводятся ограничения электроснабжения. Все пункты несокрушимости открыты и работают. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!», — сказал Марченко.

Также сообщается, что на данный момент враг увеличил количество ракетоносителей в Чёрном море. Их уже 5 с общим залпом в 36 ракет «Калибр».

Как сообщала Одесса News, утром был лишь один ракетоносец с 8 «Калибрами».

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