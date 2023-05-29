Пограничники установили порядок использования маломерных судов

Пограничники обнародовали Порядок использования маломерных судов и судов флота рыбной промышленности во время действия правового режима военного положения.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается о запрете выпуска, выхода и плавания в акватории Чёрного моря маломерных судов и других плавсредств всех категорий и форм собственности, в том числе судов флота рыбной промышленности, не подлежащих надзору классификационного общества.

Также запрещён выход, пребывание во внутренних водоёмах Одесской области: Малый Аджалицкий лиман, южная часть Днестровского лимана (Шабо – Затока – Каролино-Бугаз – Роксоланы – Овидиополь), Будацкий лиман, озёра Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас.

Однако разрешён выход и пребывание субъектов хозяйствования в некоторых других внутренних водоёмах одесского региона (лиманы: Сухой, Хаджибейский, Куяльницкий, Большой Аджалицкий, Тилигульский), но только в светлое время суток с обязательным ежесуточным (до 17.00) предоставлением списков маломерных плавсредств с их экипажами для утверждения в подразделени Госпогранслужбы, в пределах участка ответственности которого планируется осуществление промысла.

Как информировала Одесса News, в апреле 2023 года Венгрия временно приостановила функционирование погранпунктов с украинской стороной, в связи с чем оформление лиц и транспортных средств на венгерской стороне пока не осуществляется.

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