Глава МАГАТЭ встретился с Путиным, говорили о ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провёл 6 марта в Сочи встречу с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет издание ГОРДОН.

На встрече они обсудили вопрос оккупированной Запорожской АЭС и пути обеспечения её безопасности.

«Важный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи по ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС и другим глобальным вызовам в сфере нераспространения», – написал Гросси.

Российское издание «Коммерсантъ» сообщило, что большая часть встречи была закрытой. Встреча длилась 50 минут. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать закрытую часть разговора.

«В открытой части беседы Владимир Путин и Рафаэль Гросси не говорили о Запорожской АЭС. Они упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом. До разговора с Владимиром Путиным Рафаэль Гросси говорил с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. По словам господина Лихачёва, делегация МАГАТЭ должна обсудить с Владимиром Путиным возможность сделать Запорожскую АЭС безопасной и действующей», — информирует «Коммерсантъ».

7 марта совет управляющих ММАГАТЭ принял подготовленную Украиной резолюцию о необходимости немедленного возвращения контроля над Запорожской АЭС от страны-агрессора России к Украине, сообщило в Facebook Министерство энергетики Украины.

«Только что совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищённости и гарантиям в Украине. Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентности органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины», – говорится в посте.

В Минэнерго отметили, что это необходимо для безопасной и надёжной эксплуатации Запорожской атомной станции.

«Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пришлют чёткий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность», – считает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, «будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС».

«В принятом документе, кроме этого, выражается серьёзная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищённости на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надёжных звеньев снабжения, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки», – говорится в релизе.

Одесса News информировала. что ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

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