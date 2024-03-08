Геннадий Труханов поздравил одесситок c 8 Марта

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситок с Международным женским днём — 8 Марта.

Текст поздравления размещён на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Дорогие одесситки! Вы – наши героини, достигающие больших успехов в любой сфере. Вы самоотверженно встаёте на защиту нашей страны, лечите раненых, воспитываете детей, заботитесь о нуждающихся, волонтёрите и делаете всё для того, чтобы изменить этот мир к лучшему», — говорится в приветствии мэра Одессы.

«Одесситки – это яркий пример стойкости и силы духа, трудолюбия, преданности делу и любви к родному городу, родной стране. Спасибо за то, что вы каждый день приближаете нашу главную цель – Победу. Крепкого здоровья, сил, выдержки, любви и мирного украинского неба!», — пожелал Геннадий Труханов одесситкам.

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