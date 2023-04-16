Глава Одесской облгосадминистрации поздравил одесситов с Пасхой

И.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи.

Текст поздравления опубликован на странице ООГА в Facebook.

«Уважаемые одесситы и жители Одесской области! Мои утренние приветствия добра, процветания и всех благ раздаются в симфонии с самым благословенным выражением — «Христос Воскрес»! Итак, от всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова!

Желаю вам мира и согласия. Пусть светлый праздник принесёт всем нам обновление и очищение, наполнит души верой, помыслы – добром, а сердца – любовью.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

Как сообщала Одесса News, Пасхальные богослужения в Одессе и области начались 16 апреля в 6 утра.

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