В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Заец, светлая ему память

В селе Мироны Балтской громады, что в Одесской области, простились с павшим в бою 25-летним защитником Украины Вадимом Зайцем.

Об э том в Facebook сообщает Балтский городской голова Сергей Мазур.

Вадим Заец погиб под Марьинкой, выполняя боевое задание.

Проводить земляка в последний путь пришли его боевые побратимы, жители и руководство Балтской громады. Тело Героя встречали на коленях.

Как ообщала Одесса News, защищая Украину от российских захватчиков, в марте 2023 года отдал свою жизнь 48-летний военнослужащий из Белгород-Днестровского Одесской области Олег Брагаренко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Мазур/Facebook

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