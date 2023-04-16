Сегодня Пасха: Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!

Сегодня Светлое Христово Воскресение — Пасха.

Пасха для нас всегда была праздником праздников, а также днём, определяющим жизнь человека и семьи на весь последующий год, до следующей Пасхи. Люди верили, что на Пасху «Бог счастье делит». Во-вторых, это был сугубо семейный праздник. Все должны быть вместе. В гости же ходили только на следующий день.

Главным требованием праздничного поведения было ночное бодрствование (бдение) в течение Пасхальной ночи. Каждый член семьи должен был побывать в церкви на торжественном богослужении. В противном случае, можно было «проспать» судьбу. Дома оставались совсем немощные, те, кто не мог ходить. Существовало поверье, что человек, который первым вернётся с Пасхальной службы, будет удачливым в течение года.

Придя из церкви – разговлялись. Начинали с кусочка паски, затем наступала очередь яиц. Особой радостью и забавой для детей было цоканье крашанками: кто кого побьёт, чьё яйцо победит.

Одесситы верят, что в нынешнем противостоянии Украины и России враг будет непременно разбит.

Пасха ассоциировалась с процветанием, активизацией жизни во всех сферах, поэтому пища должна была быть как можно более разнообразной. Стол оставался накрытым на протяжении всей Светлой седмицы. Примечательно, что на Пасху украинцы хорошо завтракали, обедали, но не ужинали (или ужин был достаточно скромным) в знак уважения к празднику.

Пасха – главный христианский праздник, абсолютно несовместимый с демоническим началом. В эти святые дни категорически запрещалось гадать.

Каждую Великую (страстную) субботу перед праздником Воскресения Христова в храме Гроба Господня в Иерусалиме загорается огонь, который в первые минуты горения не обжигает, из–за чего христиане им даже «умываются». Считается, что огонь возникает сверхъестественным образом и обладает чудесными свойствами, так как за всю историю христианства никому не удалось разгадать тайну его появления, несмотря на многочисленные попытки. Кроме того, есть предание, что если такое чудо когда–то не произойдёт, то это будет означать скорое наступление конца времён.

Сегодня, 16 апреля, с 6 утра, учитывая комендантский час, 472 культовых сооружения региона начали религиозные богослужения по случаю празднования Светлого Христова Воскресения.

Более двух тысяч полицейских несут службу в местах, где проводится служба и вблизи них, охраняют публичную безопасность и правопорядок, контролируют соблюдение гражданами требований военного положения.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! — ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Фото: Нацполиция, Одесская епархия

Видео: Нацполиция в Одесской области

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