Руководитель Одесской области российским захватчикам: Здесь вы найдёте только смерть

Глава Одесской областной военной администрации полковник Максим Марченко обнародовал 7 марта видеопредупреждение тем, кто маскируется под так называемых «коренных одесситов» с явно краснодарским акцентом: тщетны попытки призвать жителей города помогать российской армии и угрожать им.

Как передаёт Одесса News, об этом Марченко сообщил в Теlegram.

«В последнее время вижу в сети Интернет видеозаписи так называемых «коренных одесситов» с явно краснодарским акцентом, которые угрожают нам и призывают жителей города помогать российской армии. Хочу сказать тем, кто подбивают одесситов на преступления против своего государства: здесь вы найдёте только смерть. Ваши попытки нас запугать – пустой звук», – подчеркнул Марченко.

Полковник отметил, что особенно стараются представители так называемого «третьего фронта», что угрожали ему лично и мэру Одессы расправой.

«Я здесь, в администрации, жду вас. Но, поверьте, наша встреча вам не понравится», — подытожил глава ОВА.

Марченко также акцентировал, что «сегодня подразделения морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины, которые защищают Одесчину, попали во вражеский корабль. Враг вновь отступил».

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