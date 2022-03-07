На Одесском вокзале городские службы и волонтёры помогают беженцам

В настоящее время через Одессу транзитом следуют очень много людей, которые были вынуждены покинуть свои родные города.

Как отмечается на официальном сайте города, волонтёры и городские службы организовали тёплую еду и помощь всем необходимым.

Областная организация Общества Красного Креста проводит обучение по оказанию первой медицинской помощи.

«Всё это прямо в помещении городского вокзала», — подчёркивается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» ввела дополнительный эвакуационный рейсов на понедельник 7 марта. В 22:30 отправится поезд №938/937 Одесса–Ужгород.

Фото: «Одесса»

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