На Одесском вокзале городские службы и волонтёры помогают беженцам

В настоящее время через Одессу транзитом следуют очень много людей, которые были вынуждены покинуть свои родные города.
Как отмечается на официальном сайте города, волонтёры и городские службы организовали тёплую еду и помощь всем необходимым.
Областная организация Общества Красного Креста проводит обучение по оказанию первой медицинской помощи.
«Всё это прямо в помещении городского вокзала», — подчёркивается в сообщении.
Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» ввела дополнительный эвакуационный рейсов на понедельник 7 марта. В 22:30 отправится поезд №938/937 Одесса–Ужгород.
Фото: «Одесса»
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