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Штрафовать за несвоевременную оплату коммуналки не будут

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Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Такое решение приняло правительство, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«Люди не должны нести дополнительную финансовую обузу по оплате коммунальных услуг. Поэтому правительство приняло решение запретить взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги», – заявил он.

Также правительство запретило останавливать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты.

Как сообщала Одесса News, в период военного положения в Одессе отделения «Укрпочты» работают в обычном режиме и  выдают пенсии, социальные выплаты и субсидии.

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