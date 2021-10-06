В Украине с 1 декабря минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря до 2600 гривен.

С С этой целью Кабинет Министров увеличил финансирование Пенсионного фонда, написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Тelegram.

«Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря», — написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что повышение произойдёт в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн., добавив, что «увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства».

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6500 грн.).

Как информировала Одесса News, индексация пенсий будет проводиться для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

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