Миллиону пенсионеров с 1 октября повысят пенсии

Почти миллион украинцев может рассчитывать на прибавку к ежемесячной пенсии в несколько сотен гривен уже с 1 октября 2021 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год.

Речь идёт о категории получателей выплат от государства по возрасту и страховым стажем, которые достигли 75-80 лет.

Таким людям начнут доплачивать по 400 грн ежемесячно. В Минсоцполитики заявили, что пенсионеров этой категории в Украине около миллиона.

Ранее эти выплаты были анонсированы на июль, но потом из-за нехватки средств в бюджете их перенесли на осень.

Кроме этого министр обрадовала украинцев в возрасте от 70 до 75 лет. Они смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 грн уже с 2022 года (точная дата не названа). На такие выплаты могут рассчитывать около 4 млн пенсионеров.

Люди, достигшие 80 лет получают по 500 грн к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020 года, и выплаты эти будут продолжены в следующем году.

Как сообщала Одесса News, индексация пенсий будет проводиться для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

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