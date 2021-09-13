Индексировать пенсии будут для всех категорий пенсионеров с 1 марта

Индексация пенсий будет проводиться для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя итоги недели на своей странице в Facebook.

«Индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или учёные были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость. Также в законе будет прописана точная дата индексации — 1 марта», — написал Шмыгаль.

При этом он отметил, что благодаря комплексным программам поддержки пенсионеров за полтора года средние пенсии возросли почти на 25%. «Параллельно с этим мы также работаем над введением накопительной пенсионной системы, чтобы украинцы наконец получали достойные пенсионные выплаты», — отметил глава правительства.

Кcтати. 9 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства. Документом предлагается: определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта, осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях. Также предлагается назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий, а также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжёлым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Ожидается, что данный документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщала Одесса News, 14 июля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военным, которое предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3 854 гривны.

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