Главный провокатор «Танцев со звёздами», одессит MЕLOVIN прошёл в следующий эфир

12 сентября состоялся 2-й эфир шоу «Танцы со звёздами».

Как сообщает телеканал «1+1», эфир был посвящён теме любви. Выступления звёзд были яркими и трогательными, но не всем парам удалось пройти дальше.

Отмечается, что в постановки танцев участники вложили свои любовные переживания. У кого-то это было истории счастливой любви — у кого-то, наоборот, несчастная история любви. Все звёзды очень старались, но одной из пар не удалось поразить зрителей и судей своим танцем.

По результатам зрительского голосования и по общей сумме баллов от судей последнюю позицию заняла и покинула проект пара Иван Люленов (звезда «Лиги Смеха») и Яна Цибульская.

Вновь, как и во время первого прямого телеэфира, отличился своей эпатажностью одесский участник телешоу, певец MЕLOVIN, который вместе с танцовщицей Елизаветой Русиной выполнил медленный вальс, назвав его «социальным», с главным месседжем: «Мы все разные, мы все равны».



После танца MЕLOVIN вручил судбе шоу Екатерине Кухар огромный букет роз и коробочку, в которой оказались …эротические наручники. «Это для вас с мужем», — прокомментировал свой подарок певец.

Кухар незамедлительно отпарировала, сказав: «Я считаю, что за этой Вашей эпатажностью скрывается лень совершенствоваться на проекте в танцах». И поставила ему оценку «3». Два других члена жюри — Влад Яма и уроженец Одессы, ныне американец Макс Чмерковский, поставили по «5».

Чем в следующее воскресенье одессит эпатирует почитателей шоу?

Как сообщала Одесса News, во время предыдущего эфира MЕLOVIN подарил Екатерине Кухар свежее бычье сердце.

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