Одесситы демонстрируют своё безразличие к защите от коронавируса

В Одессе и 11 регионах Украины превышен уровень заболеваемости COVID-19.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), на 12 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19 определён на уровне 75 на 100 тысяч населения.

Так, в Киеве уровень заболеваемости составил 130 на 100 тысяч населения, в Житомирской области — 98, в Запорожской — 85, в Луганской — 182, Львовской — 95, Одесской — 91.

В четырёх регионах Украины превышен показатель динамики уровня госпитализации, в том числе последние два дня подряд в Одесской области — 53,1%.

Корреспонденты Одесса News обращают внимание, что одесситы безответственно относятся к своему здоровью, в частности, в отношении масочного режима.

Представленный нашими фотокорами контент из Киева, Ивано-Франковска и Одессы демонстрирует, что наиболее ответственное отношение у населения Ивано-Франковска, где в общественный транспорт не зайти без маски, а если таковые пассажиры появляются, то под возмущением масочных пассажиров они вынуждены покинуть транспорт.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» лабораторно за вчерашний день подтверждено заболевание коронавирусом методом ПЦР у 56 жителей Одесской области, в том числе у 6 детей и одного медработника. Наибольшее количество в Одессе — 42.

Как сообщала Одесса News, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.

Фото: Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий