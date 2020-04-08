Мэр Одессы встретился с волонтёрами, помогающими пожилым и одиноким

8 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в сквере Гамова, где происходит формирование команд «волонтёр-социальный работник», а также распределение продуктовых наборов для социально уязвимых категорий жителей Малиновского района, а затем отправка этих наборов по адресам.

Как сообщает официальный сайт города, Геннадий Труханов пообщался с волонтёрами и соцработниками опорного пункта Малиновского района, которые рассказали ему о своей работе.

Так, на сегодняшний день практически завершена передача многодетным семьям продуктовых наборов, сформированных из неиспользованных из-за карантина в детских садах продуктов с длительным сроком хранения. Из 1121 многодетной семьи (3429 детей), нуждающейся в поддержке города, продуктовые наборы уже получили 1063 семьи (3231 ребёнок).

Помощь также получают одинокие одесситы, в числе которых лица, достигшие 80 лет; одесситы, нуждающиеся в постороннем уходе; люди с инвалидностью, а также подопечные территориальных центров социального обслуживания и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, находящиеся под социальным сопровождением. На сегодняшний день в списки на продуктовые наборы для таких категорий включены 11374 человека.

Также готовые продуктовые наборы и продукты питания передают торговые сети. К оказанию помощи подключились Ассоциация предпринимателей, общественные организации, производители продуктов питания. На данный момент уже сформированы порядка 8500 продуктовых наборов, из них на утро сегодняшнего дня развезены порядка 6500. Ожидается поставка ещё более 14 000 продуктовых наборов от торговых сетей.

«Я искренне благодарен всем, кто подключился к этой работе. Волонтёры, общественные организации, социально ответственный бизнес, торговые сети да и просто неравнодушные одесситы — все сегодня объединили свои усилия и пришли на помощь тем, кто нуждается в ней больше всего. Такая сплочённость даёт нам надежду, что и это испытание мы пройдём достойно», — отметил Геннадий Труханов.

Кстати. Для включения в базу данных людей, нуждающихся в поддержке города, а также при желании оказать помощь можно обратиться на “горячую линию” мэрии 15-35 и по телефонам территориальных центров:

— Приморский район – 740-75-25

— Малиновский район – 705-54-77, 705-54-78

— Суворовский район – 758-03-60

— Киевский район – 765-07-87, 765-69-95, 765-69-52.



Опорные пункты работают:

Киевский район — ул. Варненская, 7б,

Приморский район – Новый рынок и ул. Толстого, 7,

Суворовский район – ул. Черноморского казачества, 18 и ул. Добровольского, 120а.

Как сообщала Одесса News, Одесская епархия УПЦ совместно с семьёй рестораторов Заричанских начали кормить горячими обедами все бригады скорой медицинской помощи в Одессе.

Фото: «Одесса»