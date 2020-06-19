В Измаиле и пяти районах Одесской области ужесточён карантин

Комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации приняла решение об усилении карантинных мероприятий в Измаиле и пяти районах области.

Об этом рассказал 19 июня после заседания комиссии главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день экономика навязывает условия ослабления карантинных мероприятий, а эпидемическая ситуация наоборот — требует жёстких ограничений, соблюдение которых позволит сдержать дальнейшее распространение COVID-19. С учётом роста динамики инфицирования жителей за последние 7 дней областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала шесть административных территорий области со значительным распространением COVID-19. В частности, Болградский, Измаильский, Ананьевский, Татарбунарский и Лиманский районы и город Измаил», — отметил Гончаров.

Комиссия приняла решение ввести с 19 июня на этих админтерриториях более жёсткие карантинные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19, а в Болградском районе продлить действие карантина, введённого 18 июня.

На сегодняшний день две лаборатории Минздрава, функционирующие в Одессе, способные ежесуточно делать до 660 ПЦР-исследований.

Говоря о причинах роста случаев инфицирования коронавирусом, санврач акцентировал, что нынешняя эпидситуация является следствием несоблюдения населением действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежения средствами индивидуальной защиты.

Гончаров уточнил, что в течение последней недели в области зафиксирован рост в 1,7 раза лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, особенно возросло количество заболеваний в Болградском районе — здесь зарегистрировано 95 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Одесской области зафиксировано по состоянию на 19 июня 1 202 случая инфицирования, в том числе 10 процентов составляют дети, 19 случаев — летальные.

Председатель облгосадминистрации Максим Куцый отметил, что знает о напряжённой ситуации в Болграде, где 18 июня состоялась акция протеста предпринимателей, недовольных карантинными ограничениями и призвал жителей района не поддаваться подстрекательству отдельных провокаторов к противоправным действиям, а строго соблюдать возобновленных комиссией по ТЭБ и ЧС карантинных мероприятий, обусловленных ухудшением эпидситуации.

«Правоохранителям поручено мониторить выполнение запрета на пассажирские перевозки, функционирование рынков, кафе, ресторанов и проведение массовых мероприятий», — добавил глава области.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый. Всего зафиксировано 985 летальных случаев. 16 033 человека выздоровели.