Генпрокурор заявила, что владелец затонувшего в Одессе танкера поднимет его за свой счёт

Владелец затонувшего в Одессе танкера «DELFI» поднимет судно за свой счёт.

Такой ответ владельцы танкера направили в адрес главы Офиса Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщает пресс-служба ведомства.

«Компания заверила, что твёрдо намерена устранить последствия аварии за свой счёт. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера. В который раз акцентирую внимание, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм», — отметила Венедиктова.

Как сообщала Одесса News, судно «DELFI» потерпело крушение на пляже «Дельфин» 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъёма и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года дело взяла на контроль генпрокурор.

Фото: Александр Александров/Одесса News