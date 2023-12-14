Офис генпрокурора открыл производство, узнав, что оккупанты прикрываются пленными

Правоохранители начали расследование после появления видео, на котором армия РФ атаковала позиции украинских защитников, прикрываясь военнопленными как живым щитом.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

Уголовное производство начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), говорится в сообщении.

«Основанием для внесения сведений в ЕРДР стал видеоматериал, который был распространён в сети интернет-журналистами «Радіо Свобода». По предварительным данным, военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время осуществления боевых действий против сил обороны Украины на Запорожском направлении дерзко использовали украинских военнопленных как живой щит», – заявили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Ход досудебного расследования на контроле Офиса генерального прокурора. Досудебное расследование осуществляет управление СБУ в Запорожской области.

«Радіо Свобода» 13 декабря опубликовало видеозапись с беспилотника, которую получило от украинских военных. На видео зафиксировано, как российские солдаты ведут пленных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций, прикрываясь ими.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это нарушение со стороны Российской Федерации Женевской конвенции, запрещающей использовать военнопленных для участия в боевых действиях.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры и Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны — вражескому обстрелу Одесской области вечером и ночью 13-14 декабря.

Фото и видео: Радио «Свобода»

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