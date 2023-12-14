Дом-музей Блещунова открывает выставку «Общество потерянных рукавичек»

15 декабря в Доме Блещунова откроется выставка «Общество потерянных рукавичек», созданная по мотивам книги одесской писательницы Оксаны Масловой.

Оксана Маслова – автор трёх книг и лауреат национальных и международных драматических конкурсов. В её книге «Общество потерянных рукавичек» говорится, как не растеряться, когда оказался в чужой стране или городе, как найти надежду.

По сюжету книги Маленькая Синяя Рукавичка засмотрелась на витрину книжного магазина и потерялась. В поисках Своей Девочки она встречает странных и знакомых городских жителей, которые совсем не такие, какими выглядят на первый взгляд. Рукавичка сталкивается с разочарованиями, жизненными потерями и узнаёт, что значит пережить тяжёлые времена и найти себя и своих. А когда кажется, что уже ничего нельзя изменить, происходит чудо.

Одесская художница, мультипликатор и иллюстратор Ирина Потапенко создала в книге сказочную атмосферу новогодней Праги, и именно эту атмосферу увидят посетители на выставке.

Ирина работала над книгой под обстрелами, находясь в том самом печально известном подвале, о котором знает почти вся страна.

На выставке представят куклы и инсталляции коллекционеры кукол и игрушек Елена и Сергей Филипповы. Они основатели проекта «КуклЬтура», организаторы всеукраинских и международных выставочных проектов «Немецкое кукольное Рождество», «Премия Макс-Оскар-Арнольд». Украинский дебют», «Украина Terra Magnifica: достоверная реальность» и другие.

Выставка пройдёт по 15 января 2024 года в Доме Блещунова по ул. Польской, 19.

Музей работает с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

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