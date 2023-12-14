В честь праздника Хануки в Одессе зажгли седьмую свечу меноры

14 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов и главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф зажгли седьмую свечу ханукальной меноры и поздравили с праздником воспитанников детского дома «Мишпаха».

Среди гостей также присутствовали Игорь Шатхин, глава Федерации еврейских общин Юга Украины и другие члены еврейской общины Одессы, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Продолжается Ханука – праздник света, символизирующий победу добра над злом. Мы каждый день молимся за Украину и Израиль, чтобы в наших странах наступил мир», — сказал Вольф.

Мэр угостил детей праздничными вкусностями и по иудейской традиции подарил им монетки. Одни малыши оставили себе, а другие передали на помощь ВСУ.

Одесса News информировала, что одесские иудеи с вечера 7 декабря празднуют Хануку — один из главных праздников иудаизма. Её называют праздником света.

Фото и видео: «Одесса»

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