Иудеи Одессы с вечера начали отмечать Хануку

Одесские иудеи с вечера 7 декабря празднуют Хануку — один из главных праздников иудаизма. Её называют праздником света.

Ханука — праздник чуда и победы добра над злом, начинающийся каждый год 25 числа еврейского месяца кислева и длится 8 дней.

С праздником Хануки одесситов поздравил мэр города Геннадий Труханов.

«Хаг Ханука самеах! Поздравляю с праздником Хануки! Пусть этот светлый праздник наполнит наши сердца радостью и надеждой. Несмотря на тёмное время, я верю, что сила и воля помогут преодолеть любые трудности. А свет Хануки осветит путь к победе и миру. Желаю крепкого здоровья, благополучия и скорейшей Победы! Счастливой Хануки!», — написал Геннадий Труханов в поздравлении, текст которого размещён на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Для справки. Хануку отмечают со II века до н. э. После Четвёртой Сирийской войны Иудея стала провинцией Государства Селевкидов. Селевкидского басилевса Антиоха IV Эпифана не устраивало, что евреи живут обособленно и не поддаются воздействию господствующей эллинистической культуры. Сначала хитростью, а потом и силой он пытался насадить свою культуру. В конце концов захватчики вторглись в Храм и осквернили его.

Евреи восстали и одержали победу, они пришли в храм, очистили жертвенник, сделали новый храмовый светильник. По легенде, они нашли только один жбан не осквернённого захватчиками масла, которого должно было хватить на один день, и зажгли светильник. Но Бог сотворил чудо — масла хватило на 8 дней горения — время, необходимое для изготовления нового масла.

В честь этого чуда каждый год в еврейских домах зажигают ханукальные светильники. Ставят ханукии (светильники) на самых видных местах, чтобы все помнили о чуде.

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