Житель Белгород-Днестровского района надругался над 92 могилами, сел на 4 года

Житель Белгород-Днестровского района получил обвинительный приговор за надругательство над 92 могилами. Правонарушителя приговорили к четырём годам лишения свободы.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, событие произошло в декабре прошлого года в одном из сёл Татарбунарской территориальной общины. В ходе проверки сообщения работника кладбища полицейские оперативно установили правонарушителя, им оказался местный житель.

«Правоохранители выяснили, что подвыпивший молодой человек больше недели ходил на кладбище и из хулиганских побуждений руками и ногами крушил могильные плиты. В общей сложности он повредил 92 надгробия», — говорится в полицейском сообщении.

Как объяснил правонарушитель, неприязненных отношений с семьями умерших у него не было, а своё поведение мотивировал тем, что работодатель долгое время не выплачивал ему заработную плату, поэтому таким образом он выплескивал свои возмущения и злобу.

Одесса News информировала, что 30 апреля 2023 года в селе Агеевка Любашевской территориальной громады Одесской области на местном кладбище на могиле военнослужащего ВСУ были обнаружены разбросанные венки, его разорванная фотография, повреждён государственный флаг Украины.

Фото: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области

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