Убил, расчленил и избавился от тела: в Одессе полиция задержала подозреваемого

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 51-летней местной жительницы.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Злоумышленник нанёс женщине несовместимые с жизнью телесные повреждения, а когда понял, что она не дышит, отрубил ей голову и конечности, спрятал тело в сумку и одеяло и выбросил на ближайшую свалку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 августа в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась пожилая жительница Суворовского района, которая просила помощи в поисках её дочери, несколько дней не выходившей на связь.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали круг общения пропавшей и выяснили, что последним, кто мог видеть разыскиваемую, был 44-летний житель того же Суворовского района.

Следствие установило: вечером 13 августа мужчина познакомился с пропавшей одесситкой и пригласил её к себе. При совместном употреблении алкоголя между злоумышленником и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостью по голове. От полученных травм женщина скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина отволок тело в подсобное помещение, а через сутки расчленил, спрятал в одеяло и сумку и выбросил в альтфатер, — сообщает полиция подробности преступления.

В произошедшем злоумышленник обвиняет водку.

Полицейские под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве.

Подозреваемому «светит» наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Следствие продолжается. Полицейские хлопочут об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одессе полицейские расследовали обстоятельства смерти двух мужчин на улице Успенского.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1.

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