В Одессе под завалами ищут человека, ещё один в тяжёлом состоянии в больнице

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, в том числе по Одессе.

В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м2. В домах вокруг места разрушения выбиты окна, много стекла.

Обломок сбитого БпЛА «Shahed» повредил админздание в одеском регионе, здание детяслей. Под завалами ищут человека, ещё один пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии, сообщил мэр города Генадий Труханов. «Тварями» и «нелюдями» назвал российских захватчиков Одесский городской голова, побывавший в локации ракетного обстрела.

По состоянию на 9 утра известно о 4-х пострадавших в результате вражеских обстрелов Одессы.

В Одессе проходят спасательные работы и ликвидация последствий разрушений. В связи с проведением работ оперативными службами движение транспорта по переулку Нахимова временно запрещено.

На данный момент известно, что в общем ночью 20 июля враг выпустил по южному региону 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

Как сообщала Одесса News, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 19 июля враг выпустил по Украине 16 крылатых ракет «Калибр», 8 крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет «Оникс», управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/13. Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области.

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