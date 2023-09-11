В марокканском городе-партнёре Одессы — землетрясение, Труханов соболезнует

Землетрясение в Марокко унесло жизни уже более двух тысяч человек, более тысячи из них в Марракеше — городе-партнёре Одессы, а также в пяти провинциях вблизи эпицентра землетрясения.

Согласно последним данным министерства внутренних дел страны, по меньшей мере 2012 человек погибли и ещё 2059 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в Марокко в пятницу вечером, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

По данным министерства, не менее 1404 пострадавших в результате землетрясения находятся в критическом состоянии. Пострадавших из близких к эпицентру регионов доставляют в больницы города, а медики проводят сортировку многих пациентов под открытым небом.

«Одесса вместе с родственным Марракешем переживает боль народа Марокко и сочувствует всем семьям, потерявшим своих родных в результате землетрясения. Вечная память погибшим и скорейшего выздоровления раненым», — сказано в соболезновании мэра Одессы Геннадия Труханова, текст которого размещён на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Для справки. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6,8 балла. Он произошел после 23:00 по местному времени. Эпицентр находился на относительно малой глубине 18,5 км в горном регионе Игхил, расположенном в 70 км от Марракеша.

Одесса News информировала, что решение «Об установлении партнёрских отношений и заключении Соглашения о сотрудничестве между городом Одесса (Украина) и городом Марракеш (Королевство Марокко)» было принято 20 марта 2019 года на заседании XXXII сессии Одесского городского совета. 12 апреля 2019 года в Одессу прибыла делегация из Марракеша во главе с мэром города господином Мохаммедом Ларби Белькаидом. В ходе визита состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и партнёрстве между Одессой и Марракешем.