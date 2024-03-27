В Одессе начали демонтировать разрушенную ракетой часть дома на просп. Добровольского

В Одессе 26 марта были начаты работы по демонтажу повреждённой части крайнего парадного подъезда дома № 134 по просп. Добровольского, куда 2 марта попал ударный вражеский беспилотник.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что согласно техническому отчёту, 18 квартир этой многоэтажки признаны уничтоженными.

«Эксперты определили, что их демонтаж не нарушит эксплуатацию всего дома. Стена, граничащая с парадной, будет усилена. Работы проводятся подрядной организацией поэтапно под контролем наших специалистов», – отметил побывавший на месте демонтажа мэр Одессы Геннадий Труханов.

Подчёркивается, что до начала демонтажа было проведено совещание с жителями и запланированы мероприятия, которые позволят в процессе работ забрать ценные и памятные вещи из полуразрушенных квартир.

На месте работает тяжёлая техника. Демонтаж производится сверху вниз.

Одесса News информировала, что 2 марта 2024 года в результате попадания российского дрона в многоэтажку по ул. Добровольского, 134, в Одессе погибли 12 человек, пятеро из них — дети. Пятерых удалось спасти. В Одессе и области 3 марта был объявлен траур по погибшим в результате российской атаки.

Фото и видео: «Одесса»

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