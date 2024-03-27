Le Figaro спрогнозировала, как французские военные могут помочь Одессе и всей Украине

Французская газета Le Figaro 23 марта спрогнозировала пять сценариев реализации идеи президента Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину для борьбы с агрессией России.

Материал доступен подписчикам, цитаты приводит Blick, пишет издание ГОРДОН.

Если Париж действительно отправит войска, президент должен будет проинформировать парламент не позднее чем через три дня после начала вмешательства, говорится в статье. Если операция продлится более четырёх месяцев, то, согласно конституции Франции, парламент страны должен будет проголосовать за её продление. Однако согласно опросам общественного мнения, три четверти населения выступают против отправки войск.

Le Figaro приводит пять вероятных сценариев развития событий по помощи Франции Украине:

Франция построит в Украине новые оружейные заводы;

французские военные будут обучать силы обороны в Украине;

Франция концентрируется на обороне портовой Одессы для того, чтобы избежать резкого роста мировых цен на зерно и распространения конфликта на Молдову;

французские войска создают буферные зоны по периметру воюющей Украины;

французские боевые подразделения присоединятся к украинским частям и примут участие в боевых действиях.

По мнению издания, последний сценарий, в котором французские войска сражаются с российской армией, является самым маловероятным. Это было бы «равносильно объявлению войны РФ», сказал газете один из экспертов.

Французский военный эксперт генерал Франсуа Шованси в комментарии изданию сказал, что Париж сможет перебросить в Украину не более 20 тыс. военнослужащих в течение месяца. При этом, по его словам, это будет непросто логистически, эти военные не будут обеспечены в полной мере боеприпасами и они будут «каплей в море» по сравнению с российскими и украинскими контингентами, противостоящими друг другу на фронте.

Одесса News информировала, что власти Франции в обстановке «строжайшей секретности» обсуждали возможность отправки войск в Украину с 2023 года, в частности, в Одессу.

26 февраля на конференции в Париже с участием 20 европейских лидеров Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск в Украину, а 29 февраля он отметил, что его слова были «продуманными и взвешенными».

5 марта Макрон призвал союзников «не быть трусами» в вопросе поддержки Украины. Союзники в Европе «должны соответствовать вызовам истории и проявлять необходимое мужество», сказал он.

7 марта французские СМИ написали, что Макрон может направить войска в Украину в случае вероятного прорыва россиян в Киев или Одессу.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя 18 марта идею Макрона, заявил, что лидер Франции выражает личную точку зрения по данному вопросу. «Конечно, он имеет на это полное право. Мы чётко изложили нашу позицию: мы не намерены посылать американские войска в Украину», – отметил Салливан.

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