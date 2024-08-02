891 день войны: Сырский признал, что оккупанты кое-где имеют успех

По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности, тактическая ситуация постоянно меняется.

Это подчеркнул в Telegram 1 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло», – подчеркнул Главнокомандующий.

По его словам, враг продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону. На Купянском направлении продолжаются упорные бои, но украинские военные удерживают позиции. На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, тоже бои, но враг успеха не имеет, несёт существенные потери.

«Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жёсткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон», – отметил Сырский.

Он сообщил также, что Нацполиция, Служба безопасности Украины и Военная служба правопорядка совершают контрдиверсионные действия, обезвреживают диверсионные группы россиян в районах городской застройки на Торецком направлении.

«Основные задачи моей работы в бригадах состоят в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализе эффективности выполнения боевых задач, решении проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БпЛА, средствами РЭБ и оказании помощи командирам в организации боевых действий», – написал Сырский.

Он добавил, что, встретившись с командирами подразделений бригад, они обсудили повышение устойчивости обороны.

Одесса News информировала, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты Америки озабочены прогрессом российских оккупационных войск в Украине.

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