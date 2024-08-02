В Одесской области задержали киевлянина, организовавшего канал побега «уклонистов»

На автодороге «Одесса-Рени» оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ СБУ и полиции города Киева задержали гражданина Украины, который пытался переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что злоумышленником оказался 46-летний киевлянин, который за $10 тысяч с каждого пообещал своим «клиентам» организацию выезда за границу вопреки установленным ограничениям. В эту сумму входило планирование маршрута движения и координация действий потенциальных нарушителей.

«Один из нарушителей совершил денежный перевод всей суммы на криптокошелёк, другой – сначала предоставил задаток в размере $500, а остальные деньги отдал вблизи украинско-молдовской границы», — говорится в сообщении.

Организатора заграничного трансфера задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

На двоих «попутчиков» пограничники составили протоколы об административных правонарушениях и их дела направили в суд.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года пограничники Измаильского отряда во время патрулирования государственной границы на реке Дунай обнаружили 38-летнего мужчину, который с помощью скутера вплавь пытался незаконно попасть в Румынию.

Фото: Госпогранслужба.

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