Одесская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира WTA в Лионе

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская выиграла четвёртый матч подряд и пробилась в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Open 6ème Sens в Лионе (Франция) с призовым фондом $239,477 тыс.

Об этом сообщает XSPORT.

В полуфинале соревнований Ястремская (№140 рейтинга WTA) за 2,5 часа нанесла поражение румынке Соране-Михаэле Кирсте (№30) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, — говорится в сообщении. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Отмечается, что главный приз турнира Ястремская разыграет с китаянкой Шуай Чжан.

Финальный матч Open 6ème Sens состоится сегодня, 6 марта.



Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская, после последне победы за участие в полуфинале над испанкой Кристин Букше, сказала: «Ещё одна победа для тебя, Украина!».

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