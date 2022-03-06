11-й день войны: Враг стремится окружить Киев, Харьков, Николаев и захватить Каневскую ГЭС

Российские войска не оставляют попыток окружить Киев, Харьков, Николаев и другие украинские города, а также захватить Каневскую ГЭС.

По данным Генерального штаба ВСУ на 6.00 6 марта, «противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для нанесения авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолёты Су-35С, Су-34, Су-25 с аэродромов на территории Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида). Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе города Сумы. Установлены сосредоточения подразделений ВС Республики Беларусь в районах населённых пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав.

Сообщается также, что на Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-десантных войск ВС РФ силами до 18 БТГр действует в районах населённых пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

«По имеющимся данным, после перегруппировки, подразделения Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ВС РФ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении н.п. Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода на юго-западные окраины Киева», — отмечают в Генштабе ВСУ.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр из состава подразделений 41-й и 2-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца зафиксировано перемещение до 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, ТОС-1 «Буратино».

Идёт перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении н.п. Победа. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары–Борисполь.

Осуществляется выдвижение подразделений 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа для наступления на Чернигов и Нежин.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного ВО силами до 23 БТГр из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии, 14-го армейского корпуса Северного флота ВС РФ после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

«По имеющейся информации оккупант намерен захватить ещё один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС», — отмечают в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1-го, 2-го армейских корпусов и 150-й мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья.

На Северодонецком направлении враг силами до двух БТГр пытается развить наступление в направлении Изюма. Остановлен по р. Северский Донец. Накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, вести артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

На Николаевском направлении до трёх БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск в течение дня вели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг.

На Запорожском направлении противник силами до трёх БТГр, при поддержке авиации, ведёт наступление на Запорожье, в направлении н.п. Новая Одесса и Николаев.

На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашённой Приднестровской Молдовской Республики (ПМР) находятся в повышенной степени боевой готовности. Нравственно-психологическое состояние личного состава здесь на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время «председатель» самопровозглашённой ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений «ВС ПМР» к войне России против Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Чёрном море.

Согласно сводке Генштаба, потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолётов и вертолётов. Только за последние сутки сбиты 4 вертолёта, 5 самолётов и 1 БПЛА, совершено несколько авиационных налётов на колонны техники противника, потери уточняются. Несколько вражеских лётчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Враг продолжает бросать свою технику – лишь одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц различных ББМ, автомобилей и танков.

Как сообщала Одесса News, днём 5 марта украинские войска противовоздушной обороны сбили над Одесской областью два российских истребителя.

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