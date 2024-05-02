Посол США в Украине высказалась по поводу ракетных атак России по Одессе

Ракетные атаки российских оккупантов на Одессу свидетельствуют о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом 1 мая в соцсети Х заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Ночную атаку захватчиков с применением баллистических ракет Посол назвала «ужасной».

«Это ещё раз подчёркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защитить себя от российских атак», — отметила Бринк.

Одесса News информировала, что вечером 1 мая армия страны-агрессора России обстреляла Одессу баллистическими ракетами. На месте прилета произошёл сильный пожар. Пострадали 14 человек. Удар оккупантов пришёлся по сортировочному депо и отделению Новой почты. Уничтожено 900 почтовых отправлений.

2 мая объявлено Днём траура по жертвам российского ракетного удара по Одессе в ночь на 1 мая.

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